FPF modifica data e horário de Treze x CSP, pela 3ª rodada do Paraibano

A FPF acatou solicitação da diretoria do Treze e modificou data e horário da partida entre o Galo da Borborema e o CSP, válida pela terceira rodada do Campeonato Paraibano de 2019.

Inicialmente, o jogo estava marcado para acontecer às 16h deste sábado (26), mas passou para as 20h da próxima segunda-feira (28). O local do confronto permanece sendo o estádio Presidente Vargas.

Os dirigentes alvinegros queriam que a peleja fosse remarcada para o domingo à noite, umas vez que Serrano e Campinense se enfrentam às 16h, porém no Amigão.

No documento encaminhado à diretoria trezeana, a FPF afirma que está atendendo ao pedido do clube porque, com a nova data e o novo horário, é possível que um público maior acompanhe o confronto, que vai ser o primeiro do Treze no PV nesta edição do estadual.