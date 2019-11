FPF divulga tabela básica do Campeonato Paraibano 2020

O Departamento de Competições da Federação Paraibana de Futebol (FPF) divulgou na manhã desta quarta-feira (20) a Tabela Básica e o Regulamento do Campeonato Paraibano 2020 (links para download ao final da matéria).

A competição estadual está programada para começar no domingo, dia 19 de janeiro, com quatro jogos e o complemento acontecerá na segunda-feira, às 20h15.

Ano que vem o certame vai contar com a mesma fórmula de disputa aplicada em 2019: dois grupos de cinco times, com as equipes de uma chave enfrentando as equipes da outra em partidas de ida e volta.

Os dois melhores de cada grupo se classificam para as semifinais, fase em que passam a enfrentar o “companheiro” de chave por uma vaga na decisão (cruzamento é dentro do mesmo grupo).

O Grupo A será formado por Botafogo-PB, Treze, Atlético de Cajazeiras, Perilima e Sport-PB.

Já Grupo B terá Campinense, Sousa, Nacional de Patos, CSP e São Paulo Crystal.

Um dos destaques da primeira rodada será o confronto entre Atlético de Cajazeiras e Nacional de Patos, que na história do futebol paraibano já se enfrentaram diversas vezes.

Como já é costume no Sertão, os jogos permanecerão às 17h e nas outras regiões, o horário continuará o mesmo: 16h.

Em todas as rodadas os jogos acontecerão em vários dias, o que segundo a FPF vai proporcionar “dinamismo à competição e uma maior quantidade de dias com bola rolando”.

Os clássicos ficarão para a 5ª e 10ª rodadas.

Ainda de acordo com a FPF, a Tabela Básica não corresponde à programação definitiva dos jogos quanto a dias e horários, informando apenas os jogos de cada rodada.

Como o Botafogo-PB é o único representante da Paraíba na Copa do Nordeste, por exemplo, alguns jogos do Belo pelo estadual estão sem data definida.

Em relação aos estádios onde acontecerão as partidas, todos estão sujeitos a inspeção prévia, o que poderá acarretar mudanças de locais se necessário.

Veja como ficou a primeira rodada.

Botafogo x São Paulo Crystal (Domingo, 19/01 | 16h)

Campinense x Sport (Domingo, 19/01 | 16h)

Sousa x Perilima (Domingo, 19/01 | 17h)

Atlético x Nacional de Patos (Domingo, 19/01 | 17h)

Treze x CSP (Segunda-feira, 20/01 | 20h15)

Clique no link e baixe a tabela básica do Campeonato Paraibano 2020.

Aqui você pode baixar o Regulamento Específico do Paraibano 2020.