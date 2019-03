FPF anuncia chegada de mais um forasteiro para quadro de arbitragem local

Antes de realizar o sorteio que definiu a escala de arbitragem dos quatro jogos de domingo (10), quando será que fechada a oitava rodada do Paraibano 2019, a FPF anunciou a chegada de mais um forasteiro para o quadro local de apitadores.

Trata-se do paranaense Wagner Reway, de 37 anos, que apita pela Federação Mato-Grossense de Futebol desde 2004. Ele usa escudo FIFA há dois anos.

– Wagner Reway, a partir de 01/03/2019, pertence ao nosso quadro de arbitragem, estará atuando em nossos campeonatos e quando for escalado pela CBF, Conmebol e FIFA, estará representando nosso estado – comunicou a assessoria da FPF.

A escala

O primeiro trabalho do novo árbitro da Federação Paraibana será às 16h de domingo (10), no Almeidão, onde vai mediar CSP x Treze. Ele contará com as assistências de Kildenn Tadeu e Oberto Santos.

No mesmo horário, só que no Amigão, o paulista Marcelo Aparecido, outro forasteiro da FPF, apita Campinense x Serrano. Os auxiliares serão Luiz Felipe e Ruan Neres.

Já no Sertão, às 17h, no Perpetão, Atlético de Cajazeiras e Botafogo-PB se enfrentam com mediação do sergipano Rodrigo Batista e assistências de Schumacher Marques e Tomaz Diniz.

Também às cinco da tarde, no José Cavalcanti, em Patos, o Esporte recebe o Sousa com arbitragem de Marcelo Soares (SE), Paulo Ricardi e Luiz Diogo.