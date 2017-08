PUNIÇÃO

FPF afasta trio de arbitragem que validou polêmico gol do Naça

Depois de divulgar uma nota onde informava já estar apurando sobre o segundo gol do Nacional de Patos diante do Nacional de Pombal no último sábado (12), a Federação Paraibana de Futebol confirmou o afastamento do quarteto de arbitragem que estava no comando da partida.

O presidente da Comissão de Arbitragem da FPF, José Renato Soares, afirmou que Diego Roberto, Schumacher Martins, Paulo Ricardo e Ruthyanna Camila passarão por um período de reciclagem por tempo indeterminado antes serem reintegrados ao quadro de arbitragem da entidade.

Foto: Raniery Soares / Agência Paraíba Press / FPF

– A punição foi para toda a equipe de arbitragem. Precisamos sentar e analisar os fatos, tendo em vista a gravidade do lance. Diego é um árbitro que está sendo preparado para integrar o quadro nacional. Ele já está neste processo há dois anos e inclusive, apitou boas partidas na Primeira Divisão do Paraibano – disse ao site PB Esportes.

José Renato considera o erro cometido pela equipe do apito grave e inaceitável, e informou que tudo ainda está sendo apurado dentro da comissão. Ele também disse que os quatro não retornarão às atividades antes de tudo estar esclarecido.

Na súmula da partida, o árbitro central da ocasião, Diego Roberto, não citou nenhuma irregularidade no jogo.

Prejudicado, o Nacional de Pombal está juntando os documentos necessários para entrar com uma ação no TJD-PB para anular o gol ilegítimo que foi validado.