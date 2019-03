FPF aciona CBF para reagendar 10ª rodada do estadual e irrita Botafogo-PB

A Federação Paraibana de Futebol tem um “pipino” para descascar nessa reta final de fase classificatória do estadual de 2019.

É que a última rodada do Campeonato Paraibano está desmembrada, com quatro jogos marcados para o domingo, dia 24 de março, e apenas Botafogo-PB x CSP agendado para a quarta-feira (27), por conta da participação do Belo na Copa do Nordeste.

A situação fere um dos artigos do Regulamento Específico do estadual, que prevê o agendamento de todos os jogos da derradeira rodada para o mesmo dia e horário.

Para contornar a situação, a FPF solicitou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) altere a tabela do Belo no Nordestão, adiando a peleja com o Sampaio Corrêa do dia 24 para outra data.

Isso deixaria o domingo livre para a Federação realizar todos os jogos da 10ª rodada do Paraibano no mesmo dia e horário, conforme prega o regulamento da competição.

A situação não agradou a diretoria do Botafogo-PB, que contestou a FPF sobre a articulação da entidade em relação ao calendário.

Em nota, o clube argumentou que a data da última partida na fase de grupos do Paraibano já havia sido definida em conselho arbitral em comum acordo com os demais clubes participantes do Estadual.

– O pedido e o acordo firmado por todos os clubes e ratificado pela FPF atendiam ao bom-senso de uma melhor logística do Botafogo-PB, que estaria disputando também a Copa do Nordeste e representando a Paraíba e o futebol paraibano. O Botafogo Futebol Clube entende que a mudança prejudicaria completamente a logística do clube no torneio regional, pois colocaria em uma situação de dois jogos decisivos pela Copa do Nordeste em um espaço de tempo de três dias com uma viagem de ônibus para Maceió para enfrentar o CRB no dia 30 de março, pelo capricho de encerrar a fase de classificação do Paraibano no dia 24 – reclamou.

Ainda conforme o comunicado, o Botafogo-PB informou que não avaliza a mudança, que não foi consultado sobre o pedido feito pela FPF à CBF e que vai lutar para que seja respeitada a decisão acordada por todos os clubes.

Em entrevista ao Voz da Torcida, a presidente da FPF, Michelle Ramalho, afirmou que a mudança é para que o regulamento da competição seja cumprido e que todos os times joguem a última rodada da primeira fase no mesmo dia e horário.

Ainda segundo a mandatária da Federação, uma das preocupações do Belo é o intervalo mínimo de descanso entre a partida do estadual e do Nordestão, uma vez que a possibilidade seria que a peleja contra os maranhenses fosse disputada na terça-feira (26), mas que isso está sendo negociado com a CBF e que um acordo para a alteração das partidas está próximo.

Vale lembrar que o primeiro jogo entre Belo e Tigre também foi alvo de polêmica, já que o time da Maravilha do Contorno solicitou a antecipação do sábado para a sexta-feira, em virtude da partida contra o Operário-MS, pela Copa do Brasil, que aconteceria no meio da outra semana, mas o CSP rejeitou a mudança, e a FPF corroborou a negativa, mesmo com seu filiado tendo um torneio nacional para disputar.