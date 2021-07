Fortaleza interrompe sequência positiva do São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo teve sua sequência positiva interrompida neste sábado (17). No Morumbi, pela 12ª rodada do Nacional, a equipe tricolor foi derrotada pelo Fortaleza por 1 a 0, gol de Robson.

Com a derrota, o time do técnico Hernán Crespo estacionou nos 11 pontos, mas não tem como retornar à zona de rebaixamento nesta rodada -o Sport, primeiro clube na zona da degola, tem 7 pontos e joga neste domingo (18), diante do América-MG.

Já o Fortaleza vai a 24 pontos e assume a vice-liderança da competição. O líder Palmeiras, que entra em campo neste domingo, tem apenas um ponto a mais que os cearenses.

O São Paulo agora volta as atenções para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Racing (ARG), na terça-feira (20). No confronto de ida, na capital paulista, houve empate em 1 a 1.

Para o duelo com os argentinos, em Avellaneda, o São Paulo precisa marcar, já que o 0 a 0 classifica o Racing. A última vez que o clube paulista venceu na Argentina foi em 2005. Na ocasião, bateu o River Plate (ARG) por 3 a 2, em Buenos Aires.

Neste sábado, Crespo viu sua equipe ter a posse de bola e cercar a área do Fortaleza no primeiro tempo, mas os são-paulinos não foram capazes de superar o goleiro Marcelo Boeck.

No segundo tempo, o Fortaleza, comandado pelo também argentino Juan Pablo Vojvoda, mostrou por que faz grande campanha no Campeonato Brasileiro.

A equipe cearense dominou as ações na etapa final e se aproveitou de seguidas falhas defensivas da defesa tricolor para levar perigo. Robson e David desperdiçaram grandes oportunidades, até que o primeiro, ex-jogador do São Paulo, conseguiu abrir o placar.

Aos 28 minutos, Crispim cobrou falta da esquerda e Robson desviou de cabeça para anotar o seu quinto gol no Brasileiro, o décimo na temporada pelo Fortaleza. Em 2016, o atacante esteve emprestado ao clube do Morumbi e não marcou nenhum gol em sua passagem pela equipe.

Logo depois de os visitantes assumirem a vantagem no Morumbi, a partida precisou ser paralisada para atendimento ao massagista Marcelo Silva, do São Paulo. O funcionário são-paulino passou mal próximo ao banco de reservas e precisou de atendimento. José Sanchez, médico do clube, realizou socorro imediato ao companheiro.

Uma primeira ambulância que estava posicionada perto do campo demorou a ligar. Jogadores do Fortaleza tentaram empurrá-la para colocar o veículo em movimento, mas uma segunda ambulância foi acionada.

De acordo com a transmissão do Premiere, Marcelo Silva entrou na ambulância acordado e foi encaminhado a uma unidade do Hospital São Luiz próxima do estádio.

SÃO PAULO

Tiago Volpi, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Galeano, Luan, Rodrigo Nestor (Gabriel Sara), Igor Gomes (Talles) e Reinaldo; Rojas (Benítez) e Pablo (Marquinhos). T.: Hernán Crespo.

FORTALEZA

Marcelo Boeck, Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ronald, Ederson, Matheus Vargas (Romarinho) e Lucas Crispim; David (Osvaldo) e Robson. T.: Juan Pablo Vojvoda.

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Rojas, Léo e Galeano (SAO); Titi, David (FOR)

Gols: Robson (FOR), aos 28min do 2ºT.