Fortaleza ganha clássico e se afasta do rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Clássico-Rei acabou com a vitória do Fortaleza por 1 a 0 diante do Ceará, com gol de Wellington Paulista. O resultado conquistado na Arena Castelão neste domingo (10) leva o time tricolor à 13ª posição na tabela, com 39 pontos.

O resultado é significativo para os dois lados, pois os times tinham como única diferença na tabela o saldo gols (o Fortaleza com -6 e Ceará com 1), e agora a equipe de Rogério Ceni ganha a posição e fica na frente com três pontos a mais, dentro da zona que dá vaga na Sul-Americana de 2020.

O confronto foi a sexta partida entre os times tricolor e alvinegro nessa temporada, e também o primeiro encontro de Rogério Ceni como técnico com Adílson Batista, que já foi treinador de Ceni no time do São Paulo em 2011.

No próximo dia 17 acontecem os jogos da 33ª rodada: o Fortaleza fará outro jogo no Castelão contra o CSA, e o Ceará vai à Arena Condá enfrentar a Chapecoense.

O Fortaleza começou mais presente no ataque com o time todo avançando e tentando criar jogadas.

A equipe do Ceará, mesmo mais pressionada, respondeu com algumas bolas perigosas, como uma bicicleta Galhardo que, apesar de bonita, foi para fora do gol.

Em jogada ajustada Osvaldo tabelou com Romarinho e a bola foi direto para a cabeça de Wellington Paulista que marcou seu 13° gol com a camisa do Fortaleza no Brasileirão.

Novas chances de gol vieram para o Ceará, Samuel avançou, criou jogadas e e teve oportunidades de finalizar, mas nenhuma entrou. Felipe Silva chutou de fora da área e bola ficou no travessão.

O jogo foi paralisado ao 21 minutos da primeira etapa por conta de uma faixa colocada pela torcida do Fortaleza com os dizeres: “Parem, VAR já chega”.

No segundo tempo Felipe Alves salvou uma bola cara a cara com Luiz Otávio após escanteio cobrado por Baxola. O Ceará voltou para a segunda etapa pressionando muito mais. Sobraram cartões amarelos para os dois lados no bloqueio dos contra ataques.

O time tricolor continuou com algumas chances de gol, mas teve que atuar muito mais com a zaga na segunda etapa. O Vozão estava diferente, com muito mais posse de bola e presença próximo ao gol de Felipe Alves, que teve que agir.

Mesmo com a mudança de postura a vitória foi segurada pelo Fortaleza.

Nos acréscimos, um torcedor do Ceará até invadiu o gramado.

FORTALEZA 1 x 0 CEARÁ

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 10 de novembro de 2019 (domingo)

Horário: 19h00 (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Neuza Ines Back (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Bruno Melo (Fortaleza), Valdo (Ceará), Quintero (Fortaleza), Osvaldo (Fortaleza), Eduardo Brock (Ceará), Wescley (Ceará), Leandro Carvalho (Ceará), Gabriel Dias (Fortaleza)

Gols: Wellington Paulista (FOR), aos 13 minutos do primeiro tempo.

FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias, Jackson (Paulão), Quintero e Bruno Melo; Felipe, Juninho; Romarinho, André Luis (Kieza), Osvaldo (Nenê Bonilha) e Wellington Paulista. T.: Rogério Ceni.

CEARÁ: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo (Wescley), Luiz Otávio, Eduardo Brock, João Lucas, Fabinho, Ricardinho, Felipe Baxola (Leandro Carvalho), Thiago Galhardo (Mateus Gonçalves) e Felippe Cardoso. T.: Adilson Batista.