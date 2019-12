Fortaleza faz valer boa fase e bate Goiás fora de casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Mesmo sendo uma das piores equipes jogando como visitante no Campeonato Brasileiro deste ano, o Fortaleza fez valer a boa fase e venceu o Goiás por 2 a 1, neste domingo (1º), no estádio Serra Dourada, gols de Bruno Melo e Osvaldo e garantiu mais três pontos importantes na tabela de classificação. Rafael Moura descontou para os donos da casa, que veem o sonho de classificar para a Libertadores ainda mais distante.

O resultado faz com que a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni ultrapasse o adversário deste fim de semana, já que ambas as equipes possuem 49 pontos, porém o Leão tem uma vitória a mais, primeiro critério de desempate do Brasileirão. Além disso, o Fortaleza garante de vez a vaga na Sul-Americana de 2020, já que não tem como ficar atrás da 14° posição.

Na próxima rodada, o Fortaleza joga novamente fora de casa, desta vez diante do Fluminense, que vinha correndo sérios riscos de rebaixamento mas ficou com sua situação mais tranquila após duas vitórias seguidas. Já o Goiás terá jogo complicado, pois enfrenta o Palmeiras, uma das equipes classificadas de maneira direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América do ano que vem.

JOGO

A partida no estádio Serra Dourada começou morna e as duas equipes procuravam mais erros do adversário do que impor um ritmo intenso e ter o controle do jogo. Com isso, eram raras os chutes ao gol e as chances reais de alterar o placar eram praticamente inexistentes nos primeiros quinze minutos de confronto entre goianos e tricolores.

Porém, logo após esse período fraco tecnicamente, o Fortaleza abriu o placar aos 16 minutos após cobrança de escanteio e cabeçada precisa do lateral-esquerdo Bruno Melo – o goleiro Tadeu até tentou evitar, mas não conseguiu desviar a tempo. O lance foi o primeiro de perigo do time visitante, que até aquele momento tinha dificuldade de chegar na área adversária.

Após o gol, o jogo começou a ficar mais “com a cara” do time visitante, que conseguia aproveitar os espaços em rápidos contra-ataques, principalmente com os meias mais avançados Osvaldo e Romarinho. O momento do Leão era tamanho que o segundo gol saiu exatamente dez minutos após o primeiro, em jogada trabalha e inteligente do sistema ofensivo, com conclusão precisa de Osvaldo, que chutou com força, sem qualquer chance para Tadeu, um dos melhores goleiros de todo o Campeonato Brasileiro.

Tudo indicava que a partida estava decisiva, porém uma bela jogada de Michael fez com que Rafael Moura aparecesse na frente de Felipe Alves e diminuísse o placar, dando uma maior esperança para o torcedor esmeraldino.

O segundo tempo foi marcado pela pressão total do Goiás, que ganhou ânimo depois do gol nos acréscimos do primeiro tempo e tentava, ao menos, o empate. No entanto, a equipe pecava nas finalizações e Michael perdeu a melhor oportunidade aos 15 minutos, quando ficou totalmente livre, de frente para Felipe Alves, porém chutou mal e viu o arqueiro tricolor evitar mais um tento dos esmeraldinos. Com isso, o placar se manteve 2 a 1 a favor dos visitantes, que comemoraram o triunfo e a vaga para o torneio continental.

GOIÁS

Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Alan Ruschel (Jefferson); Thalles (Rafinha), Léo Sena e Gilberto; Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia. Técnico: Ney Franco

FORTALEZA

Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Araruna, Juninho, Edinho (André Luís), Osvaldo (Marlon) e Romarinho; Kieza (Wellington Paulista). Técnico: Rogério Ceni

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 x 2 FORTALEZA

Árbitro: Dewson Fernados Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Helcio Araujo Neves (PA)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Público/Renda: 27.781 e R$ 268.235,00

Cartões Amarelos: Michael (Goiás); Quintero (Fortaleza)

Gol: Bruno Melo (FOR), aos 16 minutos do primeiro tempo, Osvaldo (FOR), aos 25 do primeiro tempo, e Rafael Moura (GOI), aos 44 minutos do primeiro tempo.