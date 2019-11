Fortaleza faz seu dever de casa contra o Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Santos perdeu várias oportunidades de gol, um pênalti entre elas, e foi derrotado pelo Fortaleza. No estádio Castelão, em Fortaleza, os donos da casa foram mais felizes nas conclusões e levaram a melhor por 2 a 1.

O resultado fez o time tricolor subir à décima colocação do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos. Já a equipe da Vila Belmiro, com 68, continua na vice-liderança, superando o Palmeiras por ter uma vitória a mais.

No duelo no Ceará, os gols saíram no segundo tempo. Edinho, em cobrança de falta aos cinco minutos, e Osvaldo, aos 20, abriram vantagem para o Fortaleza. Sánchez descontou de cabeça, aos 24, mas falhou na cobrança de pênalti, aos 41, e viu sua equipe ser derrotada.

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Amarelos: Felipe, Juninho, Charles Hembert (auxiliar do Fortaleza) e Rogério Ceni; Pará, Luan Peres, Lucas Veríssimo, Evandro, Sasha, Derlis, Soteldo (2), Jean Mota e Sampaoli.

Vermelho: Charles Hembert (auxiliar do Fortaleza); Soteldo e Pará (Santos)

Gol: Edinho (de falta), aos 4 minutos do segundo tempo, Osvaldo, aos 20 do segundo tempo; Sánchez, aos 23 minutos da segunda etapa

FORTALEZA: Felipe Alves, Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Felipe (Araruna) e Juninho; Romarinho, Edinho (Tinga), Wellington Paulista e Osvaldo (Kieza). T.: Rogério Ceni

SANTOS: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe (Jean Mota) e Luan Peres (Evandro); Alison, Pituca (Felipe Jonatan) e Sánchez; Derlis González, Soteldo e Eduardo Sasha. T.: Jorge Sampaoli