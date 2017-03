SAÍDA

Fortaleza faz “oferta tentadora” e “rouba” meia do Campinense

Cinco jogos depois de estrear, tendo atuado 179 minutos ao todo e marcado dois gols, o meia Renatinho está trocando o Campinense pelo Fortaleza.

A informação ainda não foi confirmada oficialmente pela diretoria rubro-negra, mas o jogador já deu até entrevista para a imprensa cearense falando da negociação.

Revelado pelo Santa Cruz, seu único clube até então, o armador de 25 anos foi apresentado na Raposa no dia 18 de janeiro, mas só estreou com a camisa raposeira no dia 5 de fevereiro, justamente em Fortaleza, contra o Uniclinic, pela Copa do Nordeste.

Depois disso atuou alguns minutos contra Ponte Preta, na Copa do Brasil, e Náutico, novamente pelo Nordestão.

Na partida contra o Timbu, inclusive, Renatinho entrou no segundo tempo e marcou um golaço, de fora da área, aos 44 minutos do segundo tempo, tirando o Campinense do sufoco e abrindo o placar de 2 a 0.

Depois disso se lesionou e desfalcou o Rubro-Negro por mais de dez dias.

Foto: Ascom / Campinense Clube

O meia ainda atuou no Paraibano contra o Sousa, em quem marcou seu segundo e último tento com a camisa rubro-negra.

Conforme apurou o PARAIBAONLINE, Renatinho recebeu uma proposta para receber no Fortaleza um salário maior do que o dobro acertado com o Campinense.

Com a “oferta tentadora” do Leão do Pici, empresário, jogador e diretoria raposeira estão entrando em acordo e o armador deve seguir por empréstimo para o Tricolor, mediante alguma compensação financeira.