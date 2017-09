DECISIVA

Fortaleza e Remo tentam evitar decepção na última rodada da Série C

foto: divulgação

Fortaleza e Remo passaram a maior parte do Campeonato Brasileiro da Série C dentro do G4 do Grupo A, mas chegam à última rodada da primeira fase em crise e com chances de perder a vaga nas quartas de final. Todos os jogos da chave estão marcados para as 19h30 horas deste sábado.

Apesar de estar há cinco jogos sem vencer, o Fortaleza tem um cenário mais positivo. Terceiro colocado, com quatro pontos, o time joga no Castelão, contra o Moto Club, que está na oitava colocação, com 20 pontos, a dois pontos do Z2 e a outros dois do G4, mas com chance maior de rebaixamento do que de classificação.

Mesmo com um empate, a equipe cearense está praticamente classificada, já que o Confiança, único time de fora do G4 que poderia alcança-la, precisaria tirar uma diferença de sete gols de saldo. Na quinta colocação, com 22 pontos, o time sergipano é uma verdadeira ameaça para o Remo, que tem a mesma pontuação, mas é o quarto colocado porque ganha no saldo de gols (-1 a -3).

Com isso, existe a possibilidade de que o time remista seja eliminado mesmo se vencer o Salgueiro – sétimo colocado, com 21 pontos, na torcida por tropeços dos rivais – no Cornélio de Barros.

Isso porque o Confiança enfrenta o já rebaixado e lanterna ASA, com 13 pontos, e o jogo será realizado com os portões fechados no Coaracy da Mata, por falta de laudos técnicos. Além disso, o time alagoano dispensou 16 jogadores e demitiu o técnico Marcelo Villar, o que faz com que os sergipanos confiem em um placar elástico.

Outro time que está na briga pela classificação é o Cuiabá. Sexto colocado, com 22 pontos, o time cuiabano enfrenta o CSA, vice-líder, com 31 pontos, na Arena Pantanal. Apesar de já estar classificado, a equipe alagoana ainda tem chances de terminar a primeira fase na liderança.

Para isso, precisa torcer contra o líder Sampaio Corrêa, que tem 32 pontos e recebe o Botafogo-PB, no Castelão. O time paraibano é o vice-lanterna, com 18 pontos e precisa vencer, além de torcer por um tropeço do Moto Club, para se classificar.