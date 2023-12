Fortaleza bate Bragantino e se livra de risco de rebaixamento

O Red Bull Bragantino não somou pontos na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, o Braga foi superado pelo Fortaleza por 2 a 1 no Nabizão. Eduardo Sasha marcou pelo Massa Bruta. Calebe e Yago Pikachu anotaram pelos adversários.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Pedro Caixinha permanece na sexta posição com 59 pontos. Ja o Fortaleza chegou aos 48 pontos, subindo para 11 posição, não correndo mais risco de rebaixamento.

Apesar da derrota, o clube de Bragança Paulista se garantiu na Copa Libertadores da América de 2024. Ja o Fortaleza chegou aos 48 pontos, subindo para 11[ posição, não correndo mais risco de rebaixamento.

Na próxima rodada, domingo (03), às 18h30, o Red Bull Bragantino recebe o Coritiba no Nabizão. Por sua vez, o Leão do Pici pega o já rebaixado Goiás, no Castelão.

O JOGO

O Braga teve muita vantagem na posse de bola nos primeiros minutos da partida. Apesar do domínio no campo de ataque, teve dificuldades para criar grandes chances.

Em contra-ataque, o Fortaleza abriu o placar com Yago Pikachu aos 14 minutos.

Após sofrer o gol, o Massa Bruta seguiu pressionando no ataque. No minuto seguinte, Sasha recebeu passe na intermediária, passou pelo defensor e finalizou. A bola saiu rasteira, sem muita força, e João Ricardo fez a defesa.

O Fortaleza ampliou aos 23 minutos com Calebe.

Aos 32 minutos, Andrés Hurtado cobrou escanteio curto para Helinho. O camisa 11 balançou para cima da marcação e levantou a bola na área. Juninho Capixaba subiu bem e cabeceou na direção do gol, mas João Ricardo defendeu.

Dez minutos depois, Ramires recebeu de Lucas Cunha na intermediária, fez belo giro para sair da marcação e arriscou o chute. A bola subiu demais e foi para fora.

O Massa Bruta reduziu a diferença aos 48 minutos. Mosquera fez boa jogada pela esquerda e serviu Ramires no meio da área. O camisa 7 finalizou, Sasha desviou no meio do caminho, enganou João Ricardo, e a bola morreu no fundo das redes.

Na segunda etapa, aos 12 minutos, Helinho encontrou Jadsom na intermediária. O camisa 5 dominou e bateu para o gol, mas João Ricardo fez a defesa.

Aos 17 minutos, Matheus Gonçalves ficou com a sobra de bola pela esquerda, puxou para o meio e mandou uma bomba para o gol. A bola explodiu no travessão e sobrou para Thiago Borbas, que bateu mascado. João Ricardo mandou para escanteio.

Apesar das expulsões de Ramires e Alerrandro, que dificultaram a reação, o Red Bull Bragantino seguiu em busca do empate. Aos 46, Matheus Gonçalves dominou pela esquerda do ataque e descolou lindo lançamento para o lado oposto. Léo Realpe acertou lindo chute de primeira, mas Fernando Miguel mandou para escanteio.

A partida foi encerrada com 2 a 1 no placar.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino 1 x 2 Fortaleza

Local: Nabizão;

Público: 4.596;

Renda: 115.755,00;

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim-AL;

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA)-RJ e Rafael Trombeta-PR;

Cartões amarelos: Zé Welison, Yago Pikachu e João Ricardo (Fortaleza), Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino);

Cartões vermelhos: Ramires e Alerrandro (Red Bull Bragantino);

Gols: Yago Pikachu, aos 14min do 1ºT, e Calebe, aos 23min do 1ºT (Fortaleza), Sasha, aos 48min do 1ºT (Red Bull Bragantino).

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado (Sorriso), Léo Realpe, Lucas Cunha (Gustavinho) e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires, Eduardo Sasha (Alerrandro), Helinho (Matheus Gonçalves), Mosquera (Vitinho) e T. Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

Fortaleza: João Ricardo (Fernando Miguel); Tinga, Emanuel Brítez, Titi, Bruno Pacheco (Escobar), Zé Welison, Caio Alexandre (Lucas Sasha), Calebe (Pedro Augusto), Yago Pikachu, Guilherme e T. Galhardo (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

* Ascom/Bragantino