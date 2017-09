SÉRIE C

Fortaleza avança e Papão volta à Série D do Brasileiro

foto: divulgação

Depois de uma semana de muita pressão, Fortaleza e Moto Club enfim tiveram seus desfechos na Série C do Brasileiro. Em duelo pela rodada final da primeira fase, os dois se enfrentaram no Castelão e o Tricolor venceu por 1 a 0, resultado que o classificou às quartas de final. O Moto, por sua vez, está rebaixado.

O time cearense encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitória e avançou na terceira colocação, com 28 pontos, para o alívio de torcida, jogadores e dirigentes. O Papão, por sua vez, fica na vice-lanterna, com 20 pontos, e está de volta à Série D, após subir no ano passado.

O JOGO

O Fortaleza começou bem o jogo, com uma transição bastante rápida e conseguiu dar trabalho para a defesa adversária. As principais jogadas saiam do lado esquerdo do campo, quase sempre passando pelos pés de Bruno Melo. Inclusive, foi do lateral a primeira boa finalização do tricolor, aos 12 minutos, obrigando o goleiro Saulo a fazer uma grande defesa.

Um minuto depois, foi a vez de Edimar bater para o gol após cobrança de escanteio e esbarrar em mais uma boa defesa de Saulo. Com velocidade, o time cearense mostrou bastante capacidade de criação, mas a ansiedade falava mais alta na hora do último passe ou da finalização. Com isso, algumas boas chances foram desperdiçadas.

No segundo tempo, O Fortaleza conseguiu manter o padrão de jogo apresentado na etapa inicial, mas deu mais espaço ao Moto Club. Por fim, depois de algumas oscilações, conseguiu o gol da vitória aos 29 minutos, quando Ronny, que entrou no lugar Everton, acertou um chutaço no fundo da rede.