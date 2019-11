Fluminense vence e larga o Z-4 do Brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O Fluminense bateu o CSA nesta segunda-feira (25), no estádio Rei Pelé, por 1 a 0, com gol do colombiano Yony González, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Após um primeiro tempo zerado, em que o CSA iniciou pressionando e Ricardo Bueno perdeu um gol com a meta adversária já sem goleiro, finalizando na trave, o Fluminense não tardou a abrir o placar na volta da partida.

Logo aos 4min da etapa final, Marcos Paulo colocou na cabeça de Yony, que finalizou para baixo, com força, e venceu Jordi para marcar após dez jogos de seca. No restante do confronto, os visitantes estiveram mais próximos de ampliar do que os mandantes de empatar. O placar, no entanto, foi mantido.

Com o resultado, o Fluminense agora é o 15º colocado, com 38 pontos, ultrapassando Cruzeiro e Ceará na rodada, que somam 36 e 37 cada, respectivamente.

Com apenas 12 pontos em disputa, o CSA precisa tirar diferença de oito para o Ceará, o 16º e primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o time tricolor depende só de si para se manter na Série A do Brasileiro.

CSA

João Carlos; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Euller (Rafinha); João Vitor, Jean Cléber (Alisson Safira), Jonatán Gomez e Apodi; Bruno Alves (Warley) e Ricardo Bueno. T.: Argel Fucks

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Yuri (Airton), Daniel (Nenê) e Ganso; Marcos Paulo e Yony González (Pablo Dyego). T.: Marcão

Estádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Cartões amarelos: Alan Costa e Apodi; Yuri e Allan (FLU)

Gol: Yoni González (FLU), aos 4min do 2º tempo