Fluminense vence Bangu em noite de estreia de Paulo Henrique Ganso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Na noite de estreia de Paulo Henrique Ganso, o Fluminense venceu o Bangu por 2 a 0, nesta sexta-feira (22), com gols de Digão e Caio Henrique.

Com uma atuação segura no Maracanã, a equipe não passou sustos diante de um rival muito encolhido e que apostou apenas nos contra-ataques para surpreender. Fiel ao estilo de muita troca de passe, o Flu impôs sua superioridade e construiu a vitória com tranquilidade.

Na próxima terça-feira, o Tricolor inicia a sua jornada na Copa Sul-Americana diante do Antofagasta, 21h30, no Maracanã. Todos os holofotes se voltaram para Paulo Henrique Ganso, estreante e grande astro da noite. O jogador, que entrou no gramado ao lado de Henrico e Stella, seus dois filhos, foi ovacionado pela torcida do Flu a cada toque na bola.

Sem atuar desde dezembro do ano passado, o camisa 10 demonstrou muita vontade, se mexeu, mas sentiu a falta de ritmo de jogo. A marcação banguense não foi das mais pesadas, mas faltou entrosamento com os demais companheiros.

BANGU

Jefferson Paulino, João Lucas (Kelvin), Michel Pereira, Anderson Penna e Dieyson; Felipe Dias, Ronaldo (Washinton), Tchô (Felipe Adão) e Robinho; Marcos Júnior e Anderson Lessa.

T.: Alfredo Sampaio

FLUMINENSE

Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Digão e Marlon (Calazans); Caio Henrique, Dodi (Ezequiel), Daniel e Ganso; Everaldo (Allan) e Yony Gonzalez.

T.: Fernando Diniz

Árbitro: Luis Antonio Silva dos Santos

Auxiliares: Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão e Fabiana Nobrega Pitta

Cartões amarelos: Felipe Dias, Washinton (BAN)

Gols: Digão (FLU), aos 34 minutos do primeiro tempo; Caio Henrique (FLU), aos 12 minutos do segundo tempo