Fluminense tem novo desafio na Copa Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – De uma decisão para outra. Nem bem deixou o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o Fluminense já tem a missão de “virar a chave” para buscar a vaga nas oitavas da Libertadores, nesta terça-feira (18), às 21h30, contra o Junior Barranquilla, no Maracanã. A classificação antecipada se torna importante para o planejamento da comissão técnica em meio ao apertado calendário e colocaria o Tricolor em uma outra prateleira no torneio, uma vez que está de volta à competição após oito anos e caiu em um grupo considerado difícil.

O empate com o Flamengo no último sábado, pelo Estadual, inclusive, deixou algumas lições ao técnico Roger Machado, que ainda estuda a melhor estratégia para esta partida e pode fazer mudanças no time titular.

Em meio à conversa no vestiário e celebrações pela atuação frente ao rival rubro-negro, o comandante fez elogios ao elenco. De fato, a equipe das Laranjeiras se mostra em uma escalada na temporada e não sabe o que é perder há 12 jogos – com sete vitórias e cinco empates. O último revés foi no fim de março, para o Volta Redonda, no Estadual.

A sequência se mostra mais positiva considerando que alguns nomes do atual grupo chegaram às vésperas da Libertadores – como o zagueiro David Braz, o meia Cazares e os atacantes Abel Hernández e Bobadilla -, pacotão anunciado em um momento em que a diretoria se encontrava pressionada pela torcida.

O treinador, porém, ainda busca ajustes na equipe, algo que vem fazendo aos poucos, desde quando assumiu o cargo, e demonstra intenção de ver uma outra postura.

“O que nos faltou foi tranquilidade para colocar a bola no chão. Nosso time tem uma característica de se entregar, como é a mística do clube, mas temos de colocar a bola no chão, jogar. Futebol se sobrepõe à dificuldade do jogo. Abrimos mão um pouquinho do jogo para brigar pela partida. Parabéns, está aberto. Agora, viramos, que na semana já tem Libertadores de novo. Parabéns àqueles que começaram e entraram do banco. É a prova de que estamos com um grupo forte, quem entra, entra bem e ajuda a superar adversidade. Sai todo mundo exausto”, disse Roger ao elenco, em vídeo publicado pela FluTV.

Como teve três dias para descansar em relação à final do Estadual, o Fluminense deve ter seus principais jogadores em campo contra o Junior Barranquilla. Um empate garante a classificação. Mas ganhar é importante para aumentar as chances de terminar a primeira fase em primeiro lugar no Grupo D.

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro, Egídio; Martinelli (Wellington), Yago, Nenê (Cazares); Kayky, Fred (Abel Hernández), Luiz Henrique. T.: Roger Machado

JUNIOR BARRANQUILLA

Viera; Fabián Viáfara, Dany Rosero, Willer Ditta, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Larry Vasquez, Jhon Pajoy, Fabián Sambueza, Edwuin Cetré; Carmelo Valencia. T.: Luis Perea

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 desta terça-feira

Juiz: Roberto Tobar (CHI)