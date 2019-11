Fluminense joga bem fora de casa e já pode sair do G-4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O São Paulo foi derrotado pelo Fluminense nesta quinta-feira (7), por 2 a 0, no Morumbi, e corre o risco de terminar a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro fora do G-4, que dá vaga direta à fase de grupos da próxima Libertadores.

A equipe paulista teve uma atuação apática, cometeu muitos erros defensivos e quase não ameaçou o goleiro do time carioca. Digão e Marcos Paulo fizeram os gols da partida, ambos no primeiro tempo.

Com a derrota em casa, o São Paulo estaciona nos 52 pontos e pode ser ultrapassado pelo Grêmio. O time gaúcho entrou em campo também nesta quinta, em partida iniciada às 21h. Ao final do jogo dos são-paulinos, os gremistas já venciam o CSA por 1 a 0 -resultado que faz o Grêmio chegar aos 53 pontos.

A quinta colocação do campeonato garante classificação apenas à fase preliminar da Libertadores 2020. Este ano, o time do Morumbi foi eliminado justamente antes de chegar à fase de grupos da competição continental.

Ruim para os paulistas, o resultado foi ótimo para o Fluminense, que saiu da zona de rebaixamento. A equipe carioca empatou em pontos com o Cruzeiro, ambos com 34, mas agora está à frente pela diferença no número de vitórias (9 a 7), fazendo o time mineiro voltar ao Z-4.

Na próxima rodada, o time de Fernando Diniz vai enfrentar o Athletico-PR, novamente no Morumbi, enquanto o Fluminense encara o Inter, em Porto Alegre.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei (Hernanes), Tchê Tchê e Liziero (Pato); Antony, Vitor Bueno (Juanfran) e Pablo. T.: Fernando Diniz

FLUMINENSE

Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Yuri Lima, Allan, Daniel e Ganso (Nenê); Marcos Paulo (Evanilson) e Yony González (Pablo Dyego). T.: Marco Aurélio de Oliveira

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Público e renda: 17.650; R$ 504.461,00

Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Andre da Silva Bitencourt (ambos de RS)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Cartões amarelos: Daniel Alves e Pato (SAO); Nenê (FLU)

Gols: Digão (FLU), aos 37min, e Marcos Paulo (FLU), aos 40min do 1º tempo