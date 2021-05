Fluminense ganha e se aproxima de classificação na Libertadores

Da redação com Folhapress. Publicado em 13 de maio de 2021 às 7:34.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Fluminense derrotou o Independiente Santa Fe (COL) por 2 a 1 nesta quarta-feira (12), de virada, no Maracanã, e se isolou na liderança do Grupo D da Copa Libertadores.

A vitória foi conquistada mesmo em uma má jornada do time. O Fluminense sofreu no primeiro tempo, mas conseguiu reagir depois de sair atrás no placar. Fred e Caio Paulista determinaram o segundo triunfo na competição.

Com o triunfo, o Fluminense chegou a oito pontos, agora a três Junior Barranquila (COL), adversário na próxima rodada, e River Plate (ARG), ambos com cinco cada. O Santa Fe soma dois pontos.

Antes de voltar à Libertadores, o clube tricolor inicia a disputa da final do Campeonato Carioca. No sábado (15), a equipe encara o Flamengo no Maracanã pelo primeiro jogo da decisão.

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli (Wellington), Yago e Nenê (Cazares); Luiz Henrique (Gabriel Teixeira), Kayky (Caio Paulista) e Fred (Bobadilla). T.: Roger Machado

SANTA FE

Castellanos; Carlos Arboleda (Pedroza), Torijano, Alexander Porras, Moralez; Giraldo, Pico (Caballero), Osorio (Serje), Árias, Jersson González (Velásquez); Jorge Ramos. T.: Harold Rivera

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Jose Maria Villagra (PAR)

Cartões amarelos: Luccas Claro (FLU); Moralez (SFE)

Gols: Jersson González (SFE), aos 12′, Fred (FLU), aos 14′, e Caio Paulista (FLU), aos 31’/2ºT