Fluminense derrota Verdão e respira aliviado no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Fluminense tirou proveito de uma escalação do Palmeiras formada por jogadores reservas e venceu por 1 a 0, no Rio de Janeiro. O placar do Maracanã foi definido em bonito chute do atacante Marcos Paulo, que deu alívio ao time tricolor na luta contra o rebaixamento.

Com 41 pontos, a formação das Laranjeiras terminará a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro em 15º lugar, ao menos quatro acima da zona da degola. Já o Palmeiras, estacionado nos 68, continua na terceira colocação.

De olho no duelo com o campeão Flamengo, no domingo, em São Paulo, Mano Menezes decidiu montar o time alviverde quase inteiramente com reservas. A entrada de Dudu no segundo tempo não impediu a derrota.

O único gol do confronto foi anotado aos 38 minutos do primeiro tempo. Após corte parcial da defesa do Palmeiras, Marcos Paulo ficou com a sobra dentro da área e deu um preciso toque por cobertura, superando o goleiro Weverton.

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Calza (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Gols: Marcos Paulo, do Fluminense, aos 37 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Nino, Digão e Daniel (Fluminense); Victor Luis, Hyoran e Willian (Palmeiras)

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Airton (Dodi), Allan, Daniel e Ganso (Nenê); Yony González e Marcos Paulo (Pablo Dyego). T.: Marcão

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Vitor Hugo e Victor Luis; Thiago Santos, Matheus Fernandes, Raphael Veiga (Lucas Lima) e Hyoran (Dudu); Luiz Adriano e Willian (Gabriel Veron). T.: Mano Menezes