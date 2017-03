RODADA

Fluminense bate Boavista mesmo com reservas na estreia da Taça Rio

foto: Fluminense/Divulgação

O Fluminense visitou o Boavista no estádio Elcyr Resende, em Saquarema e mostrou que mesmo com uma escalação reserva, tem um elenco bastante superior aos dos clubes considerados menores. Na noite deste domingo, o clube de Abel Braga venceu por 2 a 0, no jogo que fechou a primeira rodada da Taça Rio.

Já garantido nas semifinais do Campeonato Carioca por ter sido o campeão da Taça Guanabara, o Fluminense foi a campo claramente pouco preocupado com a partida.

O objetivo do time passou a ser a Copa do Brasil. Na quarta-feira, o clube precisa de uma vitória ou empate sem gols para eliminar o Criciúma na Terceira Fase, No jogo de ida, realizado em Santa Catarina, os cariocas as equipes empataram por 1 a 1.

Os próximos compromissos dos dois times serão pela terceira Fase da Copa do Brasil. O Boavista vai até Recife para enfrentar o Sport, na quarta-feira, às 21h45.

No mesmo dia, mas às 19h30, o Fluminense recebe o Criciúma no estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro. Pelo carioca, o time de Saquarema visita o Bangu em Moça Bonita, no sábado, às 15h30. Já o clube de Laranjeiras recebe o Nova Iguaçu, no domingo, às 16h.