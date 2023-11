Flu recebe o São Paulo em duelo atrasado; saiba onde assistir

Em duelo atrasado pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, o São Paulo enfrenta o Fluminense na noite desta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

Inicialmente, o jogo seria realizado no início deste mês, mas foi adiado pois a equipe do Rio de Janeiro disputou a decisão da Conmebol Libertadores.

O São Paulo está na décima colocação do torneio nacional, com 46 pontos, e terá pela frente um confronto direto na tabela de classificação já que o adversário ocupa o oitavo lugar, com 47 pontos.

No Flu, o técnico Fernando Diniz não terá John Kennedy, que vai cumprir suspensão por ter recebido o terceiro amarelo no Fla-Flu antes da Data Fifa.

No mesmo jogo, o zagueiro Nino foi expulso nos minutos finais após se envolver em confusão com Gabigol. Neste caso, Germán Cano assume o ataque e Felipe Melo e David Braz disputam vaga na defesa.

Pelo lado do São Paulo, o treinador Dorival Júnior tem 13 desfalques para o duelo e terá problemas na escalação principalmente no meio de campo.

Sem Lucas, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Wellington Rato e James Rodríguez, ele pode mudar o esquema tático habitual para montar um time competitivo. Garotos revelados nas categorias de base podem ganhar oportunidade.

Ficha Técnica

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Marlon, David Braz (Felipe Melo) e Marcelo; Alexsander, Martinelli, Ganso e Lima; Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz

São Paulo

Rafael, Rafinha, Beraldo, Diego Costa (Alan Franco) e Welington; Pablo Maia, Alisson, Juan (Méndez) e Luciano; David e Erison. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa (MG)

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

Onde assistir: Globo e Premiere

* Com informações do Ge