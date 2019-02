Flu para em goleiro chileno e empata sem gols na Sul-Americana

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Em noite de estreia na Copa Sul-Americana, o Fluminense frustrou a sua torcida e não saiu de um 0 a 0 contra o Antofagasta, no Maracanã. Na luta por uma vaga na segunda fase, as equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de março, no Chile.

Como já tem sido comum sob o comando de Fernando Diniz, o Flu tomou conta da bola e tentou impor seu estilo. No entanto, os tricolores estiveram lentos, com muitos passes, mas pouca efetividade. Os “Pumas”, por sua vez, apostaram em contra-ataques e contaram com ótima atuação do goleiro Fernando Hurtado.

Grande destaque da partida, o arqueiro chileno foi fundamental aos visitantes nas vezes em que o Fluminense chegou bem ao ataque.

Ele fez boas intervenções em ao menos seis jogadas, com destaque para reações aos chutes de Caio Henrique e Yony González e a uma cabeçada de Matheus Ferraz.

Após o compromisso pela competição continental, o time das Laranjeiras volta as suas atenções para o Campeonato Carioca. Na próxima sexta-feira (1º), a equipe encara o Resende, às 16h, em Moça Bonita, pela segunda rodada da Taça Rio.

FLUMINENSE

Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Digão e Caio Henrique; Airton, Bruno Silva (Calazans) e Daniel (Dodi); Luciano, Everaldo e Yony González (Marcos Paulo). T.: Fernando Diniz

ANTOFAGASTA

Fernando Hurtado, Gonzalo Fierro; Tomás Asta-Buruaga; Alejandro Delfino e Nicolás Peñailillo, Gabriel Sandoval, Cristián Rojas, Jason Flores (Bello) e Marco Collao (Sepúlveda); Felipe Flores e Tobías Figueroa (Balboa). T.: Gerardo Ameli

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Arnaldo Samaniego (PAR)

Auxiliares: Eduardo Cardozo (PAR) e Juan Zorrilla (PAR)

Cartões amarelos: Everaldo (FLU); Rojas, Felipe Flores e Balboa (ANT)