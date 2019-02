Flu goleia o River-PI e vai à segunda fase da Copa do Brasil

O Fluminense mostrou que vive bom momento neste começo de temporada e goleou por 5 a 0 o River-PI, nesta terça-feira (5), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Com o resultado, os cariocas se garantiram na próxima fase da competição e passam a focar na semifinal da Taça Guanabara, contra o Flamengo, no sábado.

Os tricolores dominaram o jogo desde os primeiros minutos. Tanto que abriu vantagem logo no início, com gols de Luciano e Everaldo. Antes do intervalo, os visitantes ainda marcaram o terceiro com Bruno Silva.

Na etapa final, o Fluminense manteve a boa atuação e chegou ao quarto, mais uma vez com Luciano. Nos acréscimos, Marlon marcou o quinto e encerrou a goleada.

Na próxima fase, o Fluminense terá pela frente o vencedor do confronto entre Votuporanguense-SP e Ypiranga-RS, que se enfrentam nesta quarta-feira, em São Paulo.