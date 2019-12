Flu bate Timão e fica com a vaga na Sul-Americana de 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Na briga por uma vaga na próxima Sul-Americana e maior premiação, o Fluminense contou com o brilho de um jovem de Xerém para vencer o Corinthians neste domingo (8), por 2 a 1, na Arena em Itaquera. Evanilson, 20 anos, fez os gols da equipe carioca na partida de encerramento do Campeonato Brasileiro. Gustavo diminuiu no segundo tempo.

Com o resultado, o Alvinegro paulista termina o Brasileirão com 56 pontos, na sétima colocação. Foi o pior desempenho em casa, desde que a Arena foi construída, em 2014: 61,4% de aproveitamento em 2019, contra 62,8% de 2018, até então pior ano no novo estádio. O Flu, com 46 pontos, ficou na 14ª posição, o que lhe dá a vaga na competição continental e mais R$ 2,2 milhões.

Agora, as equipes entram em férias. Enquanto o Corinthians aguarda Tiago Nunes, que assume em janeiro de 2020, Marcão tem futuro indefinido no Flu. Ele virou o técnico desde que Oswaldo de Oliveira foi demitido.

Com certa liberdade, o Fluminense abriu o placar após cobrança de lateral, aos sete minutos do primeiro tempo. Nenê cruzou e Evanilson completou para o gol. Aos 28, o garoto voltou a dar as caras, desta vez com chute colocado e um golaço. Cássio apenas observou a bola entrar. Na etapa final, aos 18 minutos, Lucas Piton recebeu na esquerda e cruzou na medida. Gustavo subiu mais alto e diminuiu.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FLUMINENSE

Data e horário: 8 de dezembro de 2019, domingo, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Corinthians, em São Paulo

Juiz: Rodrigo Dalonso Ferreira

Auxiliares: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labbes

VAR: Braulio da Silva Machado

Cartões amarelos: Gil (Corinthians); Nenê, Evanilson (Fluminense)

Gols: Evanilson, aos 7′ e aos 28 minutos do primeiro tempo; Gustavo, aos 18 do segundo tempo.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Marllon, Carlos Augusto (Lucas Piton); Gabriel, Júnior Urso (Jadson), Mateus Vital, Janderson; Vagner Love e Boselli (Gustavo). T.: Dyego Coelho.

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Gilberto, Nino, Luccas Claro, Igor Julião; Yuri, Caio Henrique, Daniel (Miguel), Nenê; Marcos Paulo (Wellington Nem) e Evanilson (Pablo Dyego). T.: Marcão.