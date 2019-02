Flamengo vende atacante para time chinês

VINICIUS CASTRO

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O Flamengo acertou a venda do centroavante Henrique Dourado para o Henan Jianye, da China, por cerca de R$ 22 milhões. A negociação foi fechada no último final de semana. O jogador fará exames médicos nesta segunda-feira (25) antes de se despedir dos companheiros no CT Ninho do Urubu. A informação foi publicada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem do UOL Esporte.

Dourado custou R$ 16 milhões aos cofres do Flamengo. Com a negociação, a diretoria recupera o investimento e ainda coloca dinheiro em caixa em um momento delicado nos bastidores por conta do trágico incêndio no centro de treinamento.

Além disso, a venda de Dourado alivia parte importante da folha salarial, já que o atleta recebe cerca de R$ 7 milhões por temporada e, hoje, está atrás de Gabigol e Uribe na função, ainda que conte com a simpatia do técnico Abel Braga.

O Ceifador fez 46 jogos pelo Flamengo e assinalou 15 gols. Em nenhum momento, porém, o atacante repetiu o desempenho da temporada de 2017, quando foi o artilheiro do Brasil pelo Fluminense.

Com a venda de Dourado, o Flamengo agora tem Gabigol, Uribe e o jovem Lincoln para a função de centroavante no elenco profissional.