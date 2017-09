NA ILHA DO URUBU

Flamengo vence Sport e se mantém no G6 do Campeonato Brasileiro

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo superou sem muitas dificuldades o Sport por 2 a 0 na tarde deste domingo, na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paolo Guerrero e Everton Ribeiro marcaram os gols do Rubro-Negro.

Com a vitória, o Flamengo sobe para quarto lugar na classificação com 38 pontos, mas pode ser ultrapassado nesta segunda pelo Palmeiras, que encerra a rodada em partida contra o Coritiba. Já o Sport chega à quarta derrota seguida e vai caindo na tabela. Com 29 pontos, o Leão pernambucano está em 12º, mas apenas dois pontos acima da zona do rebaixamento.

No meio de semana, Fla e Sport têm compromisso na Copa Sul-Americana, com as partidas de volta das oitavas de final. Na quarta-feira, o Fla recebe a Chapecoense e o Sport visita a Ponte Preta em Campinas.

Já na 25ª rodada do Brasileirão, o Flamengo volta a jogar em casa e recebe o Avaí no sábado, dia 23 de setembro. No dia seguinte, o Sport joga na Ilha do Retiro diente do Vasco.