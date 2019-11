Flamengo vence o ´Fogão´ no sufoco com um gol no final da partida

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O Flamengo sofreu, mas conseguiu vencer o Botafogo por 1 a 0 nesta quinta-feira (7), no Engenhão, o que manteve a distância dos rubro-negros, na liderança, para o Palmeiras, na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, em oito pontos.

O time rubro-negro teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo, após a expulsão de Luiz Fernando aos 8min, mas só conseguiu superar o rival alvinegro nos minutos finais. Lincoln (foto) marcou o gol da vitória ao completar jogada rápida de Bruno Henrique.

O resultado foi importantíssimo para o Flamengo por não permitir ao Palmeiras, que havia vencido o Vasco no dia anterior, encostar na liderança. Os flamenguistas chegaram aos 74 pontos e voltarão a campo no domingo (10), quando receberão o Bahia no Maracanã.

Já o Botafogo acabou entrando na zona de rebaixamento, agora em 17º colocado. Com 33 pontos, o time alvinegro foi superado por Ceará e Fluminense, que venceram na 31ª rodada do Brasileiro, em jogos também nesta quinta.

O time alvinegro voltará a campo na segunda (11), quando enfrentará o lanterna Avaí no Nilton Santos.

BOTAFOGO

Gatito; Fernando, Carli, Gabriel e Yuri; João Paulo, Cícero e Alex Santana (Jean); Luiz Fernando, Leo Valência (Lucas Barros) e Igor Cássio (Victor Rangel). T.: Alberto Valentim

FLAMENGO

Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Marí e Renê; Arão, Gerson (Lucas Silva), Everton Ribeiro e Vitinho (Lincoln); Bruno Henrique e Gabigol (Piris da Mota). T.: Jorge Jesus

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Lúcio Beiersdorf (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelo: Fernando, Joel Carli, Gabriel e Luiz Fernando (BOT); Rafinha e Pablo marí (FLA)

Cartão vermelho: Luiz Fernando (BOT)

Gols: Lincoln (FLA), aos 43min do 2º tempo