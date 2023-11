Flamengo vence clássico e se coloca na briga pelo título

O Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 0 na noite de hoje (8), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão, e se recolocou na disputa pelo título com direito a ‘olé’ da torcida nos acréscimos. Pedro (2) e Arrascaeta marcaram os gols do triunfo rubro-negro.

A vitória do Fla embola ainda mais a briga pelo título. O time comandado por Tite chegou a 56 pontos, com um jogo a menos, apenas três atrás do líder Botafogo e do vice-líder Palmeiras. O Alvinegro entra em campo amanhã (9), às 20h, contra o Grêmio, em casa, e seguirá com um jogo a menos que os rivais mesmo depois deste duelo.

As equipes fizeram um jogo disputado nos minutos inicias, mas depois o Flamengo conseguiu se impor e foi o dono da partida.

Abel Ferreira até voltou do intervalo com mudanças na equipe, mas logo no início do segundo tempo Gustavo Gómez foi expulso e frustrou os planos do treinador de uma nova virada histórica.

O Rubro-negro volta a campo no sábado (11), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, para o clássico contra o Fluminense. O Alviverde joga no mesmo dia, às 21h, contra o Inter, na Arena Barueri — a equipe não terá o Allianz Parque à disposição por conta do show de Roger Waters no estádio.

FLAMENGO

Rossi, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Rodrigo Caio), Gerson e Arrascaeta (Everton Ribeiro); Luiz Araújo (Wesley), Pedro (Gabigol) e Everton Cebolinha (Victor Hugo). T.: Tite.

PALMEIRAS

Weverton, Gómez, Luan (Luis Guilherme) e Murilo; Zé Rafael, Richard Ríos (Fabinho), Mayke, Piquerez (Vanderlan) e Veiga (Rony); Breno Lopes (Naves) e Endrick. T.: Abel Ferreira.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Kleber Lucio Gil

VAR: Rodolpho Toski Marques

Cartões amarelos: Pedro (FLA) e Vanderlan (PAL)

Cartão vermelho: Gustavo Gómez (PAL)

Gols: Pedro, aos 18 minutos do 1º tempo e aos 19 do 2º tempo, e Arrascaeta, aos 29 do 1º tempo (FLA)

*FLAVIO LATIF, IGOR SIQUEIRA E LUIZA SÁ/uol-folhapress