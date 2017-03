TAÇA RIO

Flamengo vence Bangu e garante vaga nas semifinais do Carioca

foto: Flamengo/Divulgação

O Flamengo já está garantido nas semifinais do Campeonato Carioca. Em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, a equipe rubro-negra derrotou o Bangu por 3 a 0 e assegurou a vaga. O time da Gávea também garantiu a vantagem de jogar pelo empate na semifinal, por ser o time de melhor campanha no Estadual, sem condições de ser alcançado por outro competidor.

Na Taça Rio, o Flamengo soma nove pontos ganhos e lidera o Grupo B. O Bangu ocupa a última colocação do Grupo C, com apenas um ponto somado. Os gols foram marcados por Renê, Leandro Damião e Matheus Sávio, todos no segundo tempo.

O Flamengo teve um domínio absoluto durante os 90 minutos e só não aplicou um placar mais elevado por causa das chances desperdiçadas por seus atacantes. Além disso, o goleiro Márcio, do Bangu, fez grandes defesas. Na próxima rodada, o Flamengo vai enfrentar o Vasco na Arena Brasília. Por sua vez, o Bangu vai receber o Botafogo, em Moça Bonita.