Flamengo tenta iniciar reabilitação no Carioca contra o Americano

Da redação com Folhapress. Publicado em 24 de fevereiro de 2019 às 8:40.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após decepcionar na Taça Guanabara, o Flamengo tenta dar a volta por cima, neste domingo (24), contra o Americano, em jogo válido pela primeira rodada da Taça Rio. A partida acontece no Maracanã, a partir das 17h.

Clube que mais investiu em contratações, o Flamengo ainda não correspondeu às expectativas neste começo de temporada. No primeiro turno, fez apenas uma boa partida, na goleada de 4 a 0 sobre a Cabofriense, e acabou eliminado da disputa ao perder por 1 a 0 para o Fluminense, na semifinal.

Agora, após um período mais extenso para treinar, a tendência é que a equipe evolua e supere o desgaste emocional causado pela tragédia ocorrida no CT Ninho do Urubu, onde dez jogadores das categorias de base morreram em um incêndio. A avaliação é do técnico Abel Braga.

“É uma coisa atípica, estamos sentindo falta de jogos, o que é bom, porque vamos fazer muito agora. Serviu para preparar da melhor maneira possível, resgatar nossa energia. Devido a tudo o que aconteceu, ela ficou baixa. Mas a recuperação está boa.”

Para completar o esforço por um ambiente melhor, Abel destacou a situação do meia Arrascaeta, que falhou na jogada do gol na semifinal.

“O lance foi duro. Ele ficou cabisbaixo por uns quatro dias e sentiu. O que prometi é que ele teria a chance de se recuperar no próximo jogo. Já está escalado.”

O uruguaio, que começou o Fla-Flu no banco de reservas, entra novamente na vaga de Everton Ribeiro, que se recupera de dores no joelho esquerdo.

Confira a provável escalação: Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rodrigo Caio e Renê; Cuellar, Willian Arão, Arrascaeta e Diego; Bruno Henrique e Gabriel.

Estádio: Maracanã, no Rio

Horário: 17h (de Brasília)

Juiz: Marcelo de Lima Henrique