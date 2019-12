Flamengo se despede do Maracanã no Brasileirão com goleada

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O Flamengo fez o que dele se esperava nesta quinta-feira (5). Na despedida do Maracanã no ano, o time superou o temporal na capital fluminense com uma chuva de gols ao bater o Avaí por 6 a 1. Arrascaeta foi o grande nome do jogo.

Além de abrir o placar, o meia uruguaio participou diretamente de outros dois gols do time rubro-negro, com passes para Gabigol e Lincoln -Reinier, com dois tentos, e Diego completaram o placar. Lourenço descontou para os visitantes quando o Flamengo só vencia por um gol.

A goleada ainda foi desenhada por um time misto do Flamengo, já que o técnico Jorge Jesus decidiu poupar seis titulares -Diego Alves, Rodrigo Caio, Filipe Luís, Willian Arão, Gerson e Bruno Henrique.

Com a vitória, o clube rubro-negro chegou aos 90 pontos e amplia ainda mais o recorde de melhor pontuação em um Brasileiro. O compromisso na rodada final será contra o Santos, na Vila Belmiro, no próximo domingo (8).

FLAMENGO

César; Rafinha, Thuller, Rhodolfo e Renê; Piris, Diego, Everton Ribeiro (Willian Arão) e Arrascaeta (Gerson); Lincoln (Reinier) e Gabigol. T.: Jorge Jesus

AVAÍ

Vladimir, Lourenço, Kunde, Marquinhos e Igor Fernandes; Luanderson (Gabriel Lima), Ramon Pereira, Wesley e Richard Franco; Jonathan e Caio Paulista (Vinicius Araújo). T.: Evando Camillato

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelo: Lourenço (AVA)

Gols: Arrascaeta (FLA), aos 10min, Lourenço (AVA), aos 21min, Diego (FLA), aos 37min e Gabigol (FLA), aos 38min do 1º tempo; Lincoln (FLA), aos 11min, e Reinier (FLA), aos 38min e aos 43min do 2º tempo