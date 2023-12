Flamengo recebe Cuiabá para tentar se manter no G4; saiba onde assistir

Flamengo e Cuiabá se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, com 63 pontos, é o quarto colocado. O Dourado, que soma 48, ocupa o 12º lugar.

O Flamengo chega para a rodada com a necessidade de se recuperar após a acachapante derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG. O revés reduziu as chances de título, mas não afastou o clube do principal objetivo: a vaga no G-4.

Além de valer três pontos, a partida será especial por marcar a última partida de Filipe Luís como profissional e a despedida de Rodrigo Caio. Filipe será titular.

Depois de confirmar matematicamente a permanência na Série A, o Cuiabá foca em se garantir na Sul-Americana da próxima temporada. Com 48 pontos, o Dourado pode carimbar a vaga com antecedência em caso de vitória, independentemente de outros resultados da rodada..

Jogador que mais fez falta ao Flamengo na última quarta-feira, na derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG, Erick Pulgar está de volta após cumprir suspensão. Outra novidade é a entrada de Varela, que treinou como titular

Com todo o elenco à disposição, o técnico António Oliveira não indica nenhuma novidade para a partida. A tendência é que o comandante repita o time titular que enfrentou o Internacional na rodada passada.

Ficha Técnica

Flamengo

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Tite

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Raniele e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson.Técnico: António Oliveira

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior-PE

Árbitro de Vídeo: Gilberto Rodrigues Castro Junior-PE

Onde assistir: TV Globo, Premiere

* Com ge