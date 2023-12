A Federação Paraibana de Futebol e a direção do Flamengo estão em negociação para que o Estado sedie no próximo mês uma partida do Campeonato Carioca – contra o Volta Redonda.

A partir deste ano, os clubes do Rio de Janeiro têm permissão da Federação local para realizar partidas em outros estados.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.