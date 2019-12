Flamengo perto de um acerto para permanência de artilheiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O desejo do Flamengo em ficar com Gabigol já é público e notório, e as partes avançam para a compra de 80% dos direitos e um contrato mais longo do jogador com o time rubro-negro. Nos últimos dias, a cúpula rubro-negra e os representantes do artilheiro caminharam um pouco mais em direção à permanência, mas dificilmente o novo acordo será selado antes do final de 2019.

O atacante tem contrato até o dia 31 de dezembro deste ano e questões referentes a valores adiam o anúncio do “fico” do goleador, que já tem em mãos a proposta detalhada.

Como há uma natural desmobilização por conta de festas de fim de ano, a expectativa é que o entendimento fique para janeiro, quando Gabigol já não terá vínculo com o campeão do Brasileiro e da Libertadores.

Ainda há a esperança por parte do estafe do jogador de que propostas de grandes clubes europeus pintem, mas o Flamengo surge cada vez mais como a provável casa do atleta no ano que vem, já que o plano é comprar 80% dos direitos que pertencem aos italianos da Internazionale.

O Flamengo enxerga o negócio como cada vez mais próximo e mantém uma postura serena. Quando percebeu que o atacante estava ganhando tempo por propostas do Velho Continente, Marcos Braz, vice de futebol, veio a público e pediu que houvesse uma definição por parte do estafe.

A situação hoje caminha no sentido de um final feliz. Os rubro-negros aguardam o “sim” para efetuar a transação. Com a Inter já está acordado que o pagamento será feito de forma parcelada, e que a operação deve girar na casa dos 16 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões).