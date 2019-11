Flamengo está a três vitórias de título brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – Dez pontos separam o líder Flamengo do Palmeiras, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, após 32 rodadas.

Ao vencer o Bahia de virada, por 3 a 1, neste domingo (10), a equipe rubro-negra abriu uma diferença que nunca foi superada no Nacional restando seis rodadas para o fim da competição.

Desde 2003, quando o torneio passou a ser disputado em sistema de pontos corridos, quatro equipes conseguiram abrir vantagem de dez pontos ou mais nesta altura do campeonato -Cruzeiro, em 2003, São Paulo, em 2007, Cruzeiro novamente em 2013 e, agora, o Flamengo.

Com resultado deste domingo, o Flamengo precisa de mais três vitórias para também confirmar o seu título sem depender de outros resultados. Os últimos seis adversários da equipe no Nacional são: Grêmio, Vasco, Ceará, Palmeiras, Avaí e Santos.

Willian Arão, com um gol contra, abriu o placar no Maracanã, mas Reinier, Bruno Henrique e Gabriel decretaram o triunfo carioca, o 24ª da equipe, que acumula ainda cinco empates e três derrotas, um aproveitamento de 80,2%.

Desde a 13ª rodada, a equipe carioca não sabe o que é perder na competição. O Bahia, aliás, foi justamente o último que conseguiu superar o Flamengo, por 3 a 0, no primeiro turno. Depois disso, foram 17 vitórias e dois empates.

O time comandado por Jorge Jesus também está próximo de igualar e superar a melhor campanha da era dos pontos corridos desde que a competição passou a ser disputada por 20 clubes, em 2006.

O recorde atual pertence ao Corinthians, que somou 81 pontos em 2015.

Em meio à proximidade da conquista do título brasileiro, o Flamengo vai disputar no próximo dia 23 a final da Libertadores, diante do River Plate-ARG, no Peru.

Caso conquiste também o torneio continental, a equipe carioca se tornará a segunda na história a vencer o Nacional e o mata-mata no mesmo ano, igualando o feito que o Santos de Pelé conseguiu duas vezes, em 1962 e 1963.

O último e único título do rubro-negro na Libertadores foi em 1981. Já a última conquista nacional ocorreu há dez anos, em 2009.

FLAMENGO 3 x 1 BAHIA

Data e hora: 10/11/2019, às 18h (horário de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Jean Marcio dos Santos (RN)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelo: Piris (FLA)

Gols: Willian Arão (contra), aos 38min do primeiro tempo; Reinier, aos 8min, Bruno Henrique, aos 26min, Gabigol, aos 42min do segundo tempo

FLAMENGO: Diego Alves, Rodinei, Rodrigo Caio, Marí e Filipe Luís; Arão, Gerson (Piris), Everton Ribeiro e Vitinho (Reinier); Bruno Henrique (Diego) e Gabigol. T.: João de Deus (interino, substitui o suspenso Jorge Jesus)

BAHIA: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Flávio, Gregore e João Pedro (Guerra); Artur, Élber e Gilberto (Arthur Caíke). T.: Roger Machado