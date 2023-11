Flamengo encara o rebaixado América para seguir luta pelo título; saiba onde assistir

América-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o time da Gávea é o terceiro colocado na tabela de classificação, com 60 pontos, o América-MG já está rebaixado para a Série B, com apenas 21.

Desse modo, o Rubro-Negro precisa vencer a partida para seguir sonhando com a possibilidade de título do Brasileirão e seguir colado no líder Palmeiras (62 pontos) e no vice Botafogo (61).

Para o duelo deste domingo, o técnico Tite tem um desfalque confirmado. Trata-se de David Luiz. Isso porque, mesmo liberado pelo Departamento Médico, o zagueiro ainda sente um desconforto no tornozelo e não foi relacionado para a partida.

O Flamengo vai ter os retornos de Gabigol e Allan, que voltam a ficar à disposição de Tite. Enquanto o camisa 10 cumpriu suspensão na última rodada, contra o Red Bull Bragantino, o volante se recuperava de uma lesão no tornozelo e uma cirurgia no pé.

No Coelho, Juninho cumpre suspensão após ser punido por críticas à CBF e a comissão de arbitragem. Com isso, Alê e Breno disputam uma vaga no meio de campo da equipe.

Benítez é dúvida para a partida por causa de dores na coxa. Na zaga, Julio deve ser mantido no time no lugar de Iago Maidana.

Ficha Técnica

América-MG

Jori; Daniel Borges, Ricardo Silva, Júlio (Iago Maidana) e Marlon; Alê (Breno), Martínez e Lucas Kal (Benítez); Everaldo, Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Diogo Giacomini (interino)

Flamengo

Rossi, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

Árbitro – Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes – Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra (PE)

VAR: José Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA/SP)

Onde assistir: Premiere, no pay-per-view

