Flamengo encara Grêmio na Arena antes da final da Libertadores

Da redação com Folhapress. Publicado em 16 de novembro de 2019 às 11:30.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Revanche é a marca da partida entre Grêmio e Flamengo, neste domingo (17), às 16h, em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro encontro entre as equipes desde a goleada rubro-negra por 5 a 0 pela semifinal da Copa Libertadores da América, há 25 dias.

No Brasileiro, ambos os times estão no topo da tabela, mas o Flamengo está perto da conquista. Com 11 pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras -e uma partida a mais-, a equipe dirigida por Jorge Jesus precisa de mais sete pontos para levantar a taça. O Grêmio, que ocupa o quarto lugar, briga para entrar na fase de grupos da Libertadores de 2020. E para isso, basta manter-se nessa posição até o fim.

Apesar de o último confronto já ter ficado para trás, não dá para negar que o clima de revanche estará presente em Porto Alegre. O técnico Renato Gaúcho falou sobre os desfalques que o adversário terá no clássico e referiu-se ao seu próprio time para justificar que as ausências não podem ser lamentadas.

“O Grêmio jogou sem alguns jogadores na Libertadores. E o Flamengo, com o poder todo que tem, se não tiver dois ou três jogadores, não vai mudar nada. O Flamengo está preparado, da mesma forma que o Grêmio quando perde alguns jogadores. Um clube com o poder do Flamengo não pode ficar lamentando”, afirmou o treinador.

Os desfalques do Flamengo são o volante Willian Arão, o meio-campista Gerson e o atacante Bruno Henrique. E como é praxe para Jorge Jesus, nenhum jogador deve ser poupado para encarar o Grêmio. Piris da Motta, Reinier e Vitinho serão os substitutos.

A dúvida em relação à escalação recai sobre a final da Libertadores. O duelo contra o Grêmio será o último antes da partida contra o River Plate, que acontece no dia 23, em Lima.

E isso tem o apoio de Arrascaeta, que deve atuar como titular depois de ter ficado entre os reservas no empate por 4 a 4 com o Vasco na quarta-feira passada (13). “Eu preciso jogar domingo. Estou voltando agora. Nosso time vem em uma sequência com uma metodologia do nosso treinador de não poupar, de todo mundo que estiver à disposição ir para o jogo”, afirmou. “Temos a final da Libertadores, mas também é muito importante para nós essa reta final desse campeonato. Acho que não vai ser diferente.”

E mesmo que seja arriscado, a estratégia de Jorge Jesus vem dando certo. A equipe rubro-negra ostenta uma invencibilidade de 20 partidas no Brasileiro, sendo 17 triunfos e 3 empates.

O Grêmio também vive boa fase no Brasileiro. A equipe de Renato Gaúcho venceu as cinco partidas desde a eliminação diante do Flamengo. Essa sequência foi a responsável por levá-la para a quarta colocação.

O time gaúcho também irá para o jogo com desfalques. O zagueiro Kannemann está defendendo a seleção argentina, assim como o volante Matheus Henrique, que está com a brasileira. Em seus lugares, serão escalados David Braz e Darlan.

GRÊMIO

Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, David Braz e Cortez; Maicon, Darlan (Michel), Alisson, Tardelli e Everton; Luciano. T.: Renato Gaúcho

FLAMENGO

Diego Alves; Rafinha, Pablo Marí, Rodrigo Caio, Filipe Luís; Piris da Motta, Arrascaeta, Éverton Ribeiro, Reinier; Vitinho, Gabriel Barbosa. T.: Jorge Jesus

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Raphael Claus (SP)