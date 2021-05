Flamengo empata e fica próximo da classificação na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O Flamengo cometeu erros defensivos, mas buscou o empate e ficou no 2 a 2 com o Unión La Calera (CHI) na noite desta terça-feira (11), fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

No estádio Nicolás Chahuán Nazar, Ariel Martínez abriu o placar e Willian Arão, pouco depois, fez contra. O Flamengo chegou ao empate com Gabigol, que ultrapassou Zico em gols pelo clube da Gávea em Libertadores, e Arão.

Com o resultado, a equipe rubro-negra garantirá uma vaga antecipada nas oitavas de final se a LDU (EQU) vencer o Vélez Sarsfield (ARG) fora de casa em duelo que acontece na quinta (13). O Flamengo, que até aqui tinha 100% de aproveitamento, soma agora dez pontos, enquanto o La Calera foi a dois.

Na próxima rodada, o La Calera visitará o Vélez, enquanto o Flamengo vai receber a LDU no Maracanã. Antes, o clube rubro-negro voltará a campo no próximo sábado (15), contra o Fluminense, no primeiro jogo válido pela final do Campeonato Carioca.

UNIÓN LA CALERA

Arias, Simón Ramírez (Navarrete), Víctor González, Christian Vilches e Wiemberg; Ariel Martínez, Laba (Matías Fernández), Cavalleri (Liuzzi) e Jeisson Vargas; Sáez e Orellana (Iturra). T.: Luca Marcogiuseppe

FLAMENGO

Gabriel Batista, Isla (Matheuzinho), Willian Arão, Bruno Viana (Ramon) e Filipe Luís; João Gomes (Pedro), Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. T.: Rogério Ceni

Estádio: Nicolás Chahuán Nazar, (foto) em La Calera (CHI)

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL)

Cartões amarelos: Martínez, Orellana, Wiemberg e Iturra (ULC); João Gomes, Arrascaeta e Bruno Henrique (FLA)

Gols: Ariel Martínez (ULC), aos 7′, Arão (contra, ULC), aos 26′, e Gabigol (FLA), aos 30’/1ºT; Arão (FLA), aos 31’/2ºT