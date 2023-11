Flamengo e Santos fazem jogo de opostos no Brasileirão; saiba onde assistir

Flamengo e Santos se enfrentam às 20h desta quarta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o chamado duelo de opostos.

O Mengo é o quinto colocado na classificação do Brasileirão, com 50 pontos. Dessa forma, se vencer a partida contra o Santos, o time pode subir duas posições na tabela do campeonato.

Porém, o Mais Querido precisa torcer por um tropeço do Grêmio diante do Coritiba. Isso porque, o time gaúcho aparece em quarto lugar, com a mesma pontuação do Fla – levando vantagem no critério de desempate.

Já o time santistas vem de um empate no clássico com o Corinthians, no último fim de semana. O Peixe somou mais um ponto e deixou o grupo dos quatro últimos colocados.

No Flamengo, o técnico Tite não poderá contar com o volante Erick Pulgar e o meia Everton Ribeiro, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Pelo lado do Santos, o técnico Marcelo Fernandes tem dúvidas quanta à formação tática e escolha das peças. A tendência é de que ele mantenha o esquema com uma linha de quatro defensores, assim como fez no clássico com o Corinthians, deixando o 3-5-2 de lado.

Sem Marcos Leonardo, suspenso, o argentino Julio Furch será a referência no ataque. Na zaga, Messias substitui o lesionado João Basso.

Ficha Técnica

Flamengo

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira , Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico – Tite

Santos

João Paulo; Lucas Braga (João Lucas), Messias, Joaquim e Dodô; Tomás Rincon, Jean Lucas (Rodrigo Fernández) e Lucas Lima (Nonato); Maxi Silvera, Julio Furch e Soteldo. Técnico – Marcelo Fernandes

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN)

Onde assistir: Premiere

Com Ge