NO MARACANÃ

Flamengo e Cruzeiro empatam primeiro jogo da final da Copa do Brasil

foto: Divulgação/Flamengo

Ninguém saiu na frente da decisão da Copa do Brasil de 2017. Num jogo nervoso, muito equilibrado e disputado nesta noite no Maracanã, houve o empate por 1 a 1 para um público superior a 66 mil torcedores. O título agora ficou mesmo para ser definido no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 27 de outubro, no jogo de volta.

Não há vantagem do gol fora, portanto, quem vencer leva a Copa. Um novo empate, por qualquer placar, vai levar a definição para a cobrança de pênaltis. O Cruzeiro é tetracampeão e o Flamengo é tricampeão.

O jogo foi tenso no início. Como se esperava de forte marcação. O Flamengo teve mais volume de jogo no primeiro tempo, com destaques para o volante Willian Arão e para o goleiro mineiro Fábio, que fez três grandes defesas.

No segundo tempo, o Flamengo melhorou diante de um Cruzeiro muito acanhado. Havia um clima de ansiedade e tensão, até que saiu o gol do time carioca com marcos Paquetá, aos 30 minutos. As imagens mostraram que ele estava impedido, só reclamado pelo goleiro Fábio.

TORCIDAS PEGAM FOGO

O gol incendiou a torcida rubro-negra nas arquibancadas, mas ao mesmo tempo sentia-se o time carioca muito cansado. Além disso, o Cruzeiro foi para cima, em busca do empate que saiu aos 38 minutos.

Após chute de longe de Thiago Neves, o goleiro flamenguista Thiago bateu roupa e a sobra ficou para Arrascaeta que empurrou para as redes. Depois disso a festa foi mineira nas arquibancadas, no lado azul do Maracanã. Final igual e justo.