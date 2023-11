Flamengo e Bragantino duelam para manter sonho do título; saiba onde assistir

O Flamengo enfrenta o Bragantino nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, em jogo adiado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times vão em busca da vitória para manter o onho do título.

O Mengo ocupa a sexta colocação com 57 pontos. Dessa forma, o clube rubro-negro está apenas cinco pontos atrás do líder Palmeiras, que tem uma partida a mais neste momento.

Por outro lado, o Bragantino é a primeira equipe dentro do G-4 do Campeonato Brasileiro, com 59, esstando na cola do time verde de São Paulo.

Com esquema especial para trazer Arrascaeta, Pulgar e Varela em jatos particulares, o Flamengo tem força praticamente máxima para encarar o Bragantino. Gabigol, expulso nos acréscimos do Fla-Flu, é o único desfalque.

Aliás, em relação ao último jogo a única mudança deve ser Ayrton Lucas no lugar de Filipe Luís.

Já o Bragantino terá mudanças em relação aos titulares do jogo contra o Botafogo. O zagueiro Léo Realpe, que estava com a seleção do Equador, também está suspenso pelo terceiro amarelo.

Lucas Cunha e Lucas Rafael são os prováveis substitutos. O lateral-direito Andres Hurtado também estava com a seleção do Equador e deve ser substituído por Aderlan.

No ataque, Helinho volta a ficar à disposição após um jogo suspenso. Há dúvida se Pedro Caixinha irá manter Eduardo Sasha e Thiago Borbas juntos no time titular.

Ficha Técnica

Flamengo

Rossi, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar (Thiago Maia), Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite

Bragantino

Cleiton; Aderlan, Lucas Cunha (Lucas Rafael), Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Thiago Borbas), Jadsom e Lucas Evangelista; Helinho, Mosquera (Vitinho) e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro -Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes – Bruno Boschilia (PR) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir: Premiere, canal de pay-per-view

* Com informações do Ge