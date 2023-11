Flamengo e Atlético-MG fazem duelo decisivo no Maracanã; saiba onde assistir

Protagonistas de uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil, Flamengo e Atlético-MG fazem partida decisiva nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã.

Depois de uma rodada em que Botafogo e Palmeiras perderam pontos, o Flamengo chega embalado por duas vitórias e vivo no sonho do título brasileiro.

Com Pedro e Everton Cebolinha em excelente fase na frente e a defesa ajustada atrás, o Rubro-Negro tenta a sétima vitória com Tite, que completa 10 jogos nesta quarta-feira.

O Galo vem de uma vitória em cima do Grêmio, por 3 a 0, na Arena MRV. O time de Felipão está invicto há sete rodadas e colou nas primeiras posições, entrando de vez na briga pelo título. Para manter o sonho vivo, precisa vencer o Flamengo, que tem três pontos a mais na tabela de classificação.

Embalado pelas por quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Flamengo tem apenas uma baixa para o duelo com o Atlético-MG. O problema é que trata-se de Erick Pulgar, um dos melhores jogadores do time em 2023. Ele tomou o terceiro cartão amarelo em falta boba contra o América-MG e não joga.

O Galo passou ileso na última rodada em relação aos pendurados e não perdeu ninguém para a partida diante do Flamengo. O time de Felipão tem o retorno de Igor Rabello, após cumprir suspensão. Paulinho, artilheiro do Brasileirão, e Hulk, destaque do time, estão disponíveis.

Ficha Técnica

Flamengo

Rossi, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro.Técnico: Tite

Atlético-MG

Everson, Saravia, Jemerson e Maurício Lemos; Guilherme Arana, Otávio, Zaracho, Edenilson (Alan Franco), Igor Gomes (Rubens), Paulinho e Hulk. Técjico Felipão

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (VAR-FIFA)-PB

Onde assistir: Premiere

* Com Ge