Flamengo desfila para multidão. Mas festa termina com muita confusão

RIO DE JANEIRO, RJ, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A festa de comemoração do título da Libertadores, que começou na manhã deste domingo (24) com a presença de milhares de torcedores flamenguistas na avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, terminou em confusão.

O ônibus em que a equipe rubro-negra desfilava desde o início da tarde, diferentemente do que a torcida esperava, virou em uma rua menor em vez de seguir até o monumento Zumbi dos Palmares.

Nesse momento, a polícia começou a jogar bombas de gás lacrimogêneo para dispersar o público, e foi iniciada uma correria. O público revidou com chinelos, pedras e latinhas. Mesmo com a maioria dos torcedores se dispersando, a confusão e as bombas continuaram.

Muitos torcedores foram para o local direto das comemorações após o jogo de sábado (23), como os amigos André Luiz de Oliveira Santos, 24, e Thiago Santos, 26, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Começaram a beber no sábado às 14h e carregavam latinhas de cerveja na manhã deste domingo.

A previsão inicial era de que o time campeão aterrissasse no Rio por volta de 9h30, mas o avião saiu de Lima com atraso e chegou por volta das 11h. A aeronave foi escoltada pela FAB, como boas-vindas. Na pista do Galeão, recebeu um banho em comemoração à vitória. Gabigol, herói do título, apareceu na janela da aeronave com uma bandeira do clube.

Enquanto esperavam os atletas no centro, os torcedores entoavam cânticos e soltavam fogos de artifício.

“A gente quer ver o Gabigol, papai”, disse André. “É inexplicável, não tem como explicar o que aconteceu ontem”, afirmou ele, que hoje garante ser “Grêmio desde criancinha” -um empate do time gaúcho contra o Palmeiras garante ao Flamengo o título antecipado de campeão brasileiro.

“Deixei meu marido tricolor em casa com a filha e vim pra cá”, conta Pabola Oliveira, 35, para depois mostrar a tatuagem com o escudo do Flamengo na panturrilha esquerda. “Quero ver o Bruno Henrique, sonhei com ele antes do jogo”, diz

Vestido com camisa do Flamengo, o escocês Darril Ferguson, 30, acompanha a festa da torcida em frente ao hotel em que está hospedado no Rio. Ele é torcedor do Celtic (ESC), mas diz que adotou o Flamengo como time brasileiro.

“Ontem estava doente, de cama, e não consegui ver o jogo. Mas hoje [faz gesto de levar um copo à boca]…”, diz. Ferguson trabalha em embarcação de apoio à indústria do petróleo e está em semana de folga no Rio. Na quarta-feira (27), pretende ir ao Maracanã assistir ao jogo entre Flamengo e Ceará.

Houve quem também aproveitasse para lucrar com a multidão rubro-negra concentrada no centro da capital

Foi o caso do torcedor Leandro Lopes, 41, que faturou com uma réplica da taça da Copa Libertadores da América, que encomendou por R$ 1.250 a um fabricante em Santa Catarina. Ele cobrava R$ 1 para que outros flamenguistas tirassem foto segurando o troféu.

Leandro chegou ao centro do Rio por volta das 10h e até meio-dia contabilizou cerca de R$ 200. “É o dinheiro da cervejinha”, disse ele.

No sábado (23), jogadores e o técnico Jorge Jesus foram aclamados pelos mais de 20 mil torcedores que estiveram no estádio Monumental de Lima, no Peru, onde a equipe venceu de virada o River Plate (ARG) por 2 a 1 na final do torneio.

FURTOS

Pela manhã, antes da chegada do time à região central do Rio, policiais detiveram um grupo que furtava celulares de torcedores que aguardavam a festa.

Mais tarde, a reportagem da Folha viu torcedores interceptando um casal com uma bolsa com celulares. Ele foi flagrado enquanto tentava furtar mais um aparelho. Chegou a ser agredido, mas conseguiu fugir. A bolsa foi aberta, e os telefones entregues aos donos que estavam por perto.

BOLSONARO

O presidente Jair Bolsonaro postou em sua conta em uma rede social uma mensagem que enviou por meio da Força Aérea ao time carioca durante seu voo de volta ao Rio de Janeiro.

“A Força Aérea Brasileira, em nome do presidente da República, Jair Bolsonaro, dá as boas-vindas ao time do Flamengo e felicita a equipe campeã que tão bem representou o Brasil para a conquista da Copa Libertadores da América. Brasil acima de tudo. Parabéns”.

Mais cedo, o presidente andou de moto durante 20 minutos no jardim do Palácio. Apesar do bicampeonato do Flamengo, Bolsonaro usou, no passeio, uma camisa da Portuguesa Santista que ganhou no último dia 17.