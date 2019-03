Flamengo bate LDU no Maracanã e assume liderança do Grupo D

Com gols marcados por Éverton Ribeiro, Gabigol e Uribe, o Flamengo derrotou a LDU, do Equador, por 3 a 1, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Libertadores. O resultado fez a equipe da Gávea assumir a liderança do Grupo D com seis pontos ganhos, enquanto o time equatoriano ficou na segunda colocação com três pontos ganhos.

O goleiro Diego Alves defendeu uma cobrança de pênalti no final do primeiro tempo, quando o placar marcava 1 a 0 para a sua equipe, mas não conseguiu evitar o gol de Martinez em outro pênalti marcado a favor da LDU quando o jogo se aproximava do final.

O resultado fez justiça ao que aconteceu durante os 90 minutos. O Flamengo foi melhor desde o primeiro minuto e só não alcançou um resultado mais ainda expressivo por causa da grande atuação do goleiro Gabbarini que fez grandes defesas.

A LDU entrou em campo com o objetivo de apenas se defender e tentar surpreender o Flamengo nos contra-ataques, mas não conseguiu seu objetivo e poucas vezes conseguiu dar trabalho ao goleiro rubro-negro.

Na próxima rodada, o Flamengo vai receber o Peñarol, do Uruguai, no Maracanã. A LDU vai encarar o São José, em Oruro.