Flamengo anuncia renovação de contrato de jogador até outubro de 2024

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O Flamengo anunciou que renovou contrato com Reinier até outubro de 2024. Em seu primeiro ano como profissional, o jovem atacante já mostrou potencial, e o clube decidiu pela renovação.

Ele assinou ao lado do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e do presidente Rodolfo Landim, e falou do fato de ter sido valorizado pelo clube.

“Feliz pela renovação, é a realização de um sonho. Renovar com esse clube, [em] que estou desde meus 12 anos. Muito feliz. Sonho meu, do meu pai, da minha mãe. Agora é só alegria. Saudações rubro-negras”, disse o atacante.

Recém-promovido para os profissionais e um dos principais destaques da base, Reinier ganhou rapidamente a confiança do técnico Jorge Jesus, que tem o colocado em campo gradativamente. Ele soma dez partidas e já marcou em três oportunidades até o momento.

O Flamengo, inclusive, não liberou o atleta para disputar a Copa do Mundo sub-17, que está sendo sediada pelo Brasil. Ele foi titular na ausência de alguns titulares e deu conta do recado.