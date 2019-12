Flamengo anuncia atacante que caiu com grande clube para Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Flamengo anunciou nesta terça-feira (24) a contratação do atacante Pedro Rocha. É o primeiro reforço confirmado do clube para 2020. O jogador, que estava no Cruzeiro, chegou como um “presente de Natal” com direito a suspense no Twitter oficial do clube carioca.

Minutos antes do anúncio oficial, a conta do Twitter brincou com os torcedores falando sobre a “terça-feira calma”. A repercussão foi imediata. “Dia de novidade no Mengão”?, questionou o Fla. Em seguida, o atacante foi anunciado e já falou em vídeo com os torcedores.

“Fala Nação, estou chegando. Vamos com tudo em 2020, lutar por todos os títulos. Não vejo a hora de chegar e vestir o manto sagrado e dar alegria a todos vocês”, comentou o jogador.

O Flamengo acertou um empréstimo de um ano com o Spartak (RUS), clube que detém os direitos do atleta. Ao fim deste acordo, o Fla terá prioridade para exercer o direito de compra. Caso queira permanecer em definitivo com Rocha, o clube terá de desembolsar 8 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões).

Versátil, Pedro Rocha pode atuar tanto centralizado ou pelas pontas, sendo mais uma opção para o elenco de Jorge Jesus. O jogador já estará à disposição para a disputa da Taça Guanabara, onde o clube rubro-negro pretende utilizar uma equipe alternativa, com jovens do sub-20 e reservas.

O jogador, que se destacou com a camisa do Grêmio, onde foi campeão da Libertadores em 2017, estava no Cruzeiro na temporada passada, onde marcou quatro gols em 33 jogos pela equipe, que acabou rebaixada para a Série B.

A chegada de Pedro Rocha ao Flamengo já era esperada antes mesmo de o clube entrar em campo pela final do Mundial de Clubes da Fifa contra o Liverpool (ING) no último final de semana. A informação ainda foi confirmada pelo vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, antecipadamente.

Além de Pedro Rocha, o zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos, deve ser anunciado pelo clube em breve.

“São dois jogadores que entendo que poderiam fazer parte do elenco. Está tudo muito bem encaminhado. Acredito que não teremos problemas e eles já fazem parte do elenco do Flamengo para 2020”, disse Braz à imprensa no último domingo (22).