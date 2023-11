Fla busca recuperação contra Fortaleza para retornar ao G4; saiba onde assistir

O Flamengo encara o Fortaleza, neste domingo, às 16h, no Castelão, em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite é a atual 6ª colocada na tabela, com 50 pontos, nove a menos que o líder Botafogo.

A situação do Fortaleza é um pouco pior. Com dois jogos adiados, os cearenses aparecem na nona posição na tabela com 42 pontos. Além disso, a equipe de Juan Pablo Vojvoda vem de três derrotas no Brasileiro.

O Flamengo vai a campo com um time bem diferente do que na quarta-feira, quando sofreu a derrota de virada para o Santos por 2 a 1 no Mané Garrincha.

A primeira modificação é a entrada de Matheuzinho no lugar de Wesley na lateral direita, já que o titular está com um quadro de gastroenterite e não foi relacionado.

No meio de campo, a boa notícia é a volta de Everton Ribeiro e Pulgar, que cumpriram suspensão. A dupla participou de atividades entre os titulare, no Ninho do Urubu. A ausência de Gerson, suspenso após ter sido expulso na derrota diante do Santos, abre uma vaga no meio-campo. Thiago Maia é o substituto mais provável.

Na frente, outro desfalque importante se traduz em oportunidade para quem quer aumentar a minutagem nesta reta final. Bruno Henrique também cumpre suspensão, e Everton Cebolinha herda a vaga pela esquerda.

Ficha Técnica

Fortaleza

João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Flamengo

Agustín Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar, Victor Hugo (Luiz Araújo) e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

Árbitro: Anderson Daronco (RSa)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Tiago Augusto Kappes (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS-VAR-Fifa)

Onde assistir: TV Globo e Premiere