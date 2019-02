Fifa retira Mundial sub-17 do Peru por falta de requisitos atendidos

Da redação com Folhapress. Publicado em 23 de fevereiro de 2019 às 9:00.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A Fifa retirou do Peru o Mundial sub-17 de futebol, que estava marcado para outubro deste ano. Quem confirmou a informação foi a própria Federação Peruana de Futebol (FPF).

Em comunicado, a FPF declarou que a Fifa “suspendeu a nomeação do Peru como país anfitrião” do torneio. A entidade diz que “não conseguiu lograr a totalidade de requisitos solicitados pela Fifa”.

“A FPF e o COL (Comitê Organizador Local) lamentl a decisão da Fifa e nos comprometemos a continuar trabalhando em conjunto para poder apresentar nossa candidatura e poder cumprir com o sonho de muitos peruanos de ter um mundial no nosso país no bicentenário da nossa Independência em 2021”, afirma a nota.