Fifa avalia inovação para o futebol; saiba detalhes

A International Football Association, entidade responsável por regulamentar as regras do futebol em nível mundial, cogita aplicar nova norma de ‘expulsões temporárias’ – tipo 10 minutos no banco de reservas – como maneira de reduzir reclamações de jogadores com árbitros durante as partidas.

Além disso, conforme reportagem do ´Estadão´, apenas os capitães das equipes seriam autorizados a discutir com os juízes no decorrer dos jogos.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.