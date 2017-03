Fernando Alonso comemora nova geração de carros da Fórmula 1

foto: Arquivo

Apesar de ter um desempenho limitado na pré-temporada da Fórmula 1, já que problemas técnicos em sua McLaren atrapalharam um melhor aproveitamento nos testes em Barcelona, o espanhol Fernando Alonso tem visto com bons olhos os carros com novas configurações que serão usados pelos pilotos em 2017. Segundo Alonso, os modelos tem dado mais liberdade ao condutor do veículo.

“Tem sido divertido conduzir livremente de novo. Ter confiança para conduzir da maneira que você quer e não como uma criança pequena, graças aos pneus que não sobreaquecem, é a melhor maneira de se sentir um carro de Fórmula 1”, explicou o espanhol.

Com mais autonomia no volante, é possível que a qualidade de cada piloto se sobressaia, e Alonso tem se surpreendido com a possibilidade de fazer a diferença na pista, graças ao novo modelo.

“A maneira como se pode atacar pelos cantos, o modo como se sente firmeza, tem sido uma boa surpresa”, completou.